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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عقد اجتماعا لحكومة الحرب في تل أبيب

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن عقد اجتماع لحكومة الحرب في مقر الجيش في تل أبيب، وذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحًا، في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي للتهديدات المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات مع إيران.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش وسلاح الجو مستعدان للتصدي لأي تهديدات محتملة قد تنطلق من إيران خلال الساعات القادمة، مؤكدًا على جاهزيتهم الدفاعية والهجومية في مختلف المستويات، والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

إيران تهاجم إسرائيل

شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في حدة التوتر إثر رصد تحركات مفاجئة لطائرات مسيّرة إيرانية بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وبحسب تقارير صحفية إسرائيلية تناقلتها العديد من وسائل الإعلام، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة على الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت تلك التقارير أن الطائرات المسيّرة المتوقع أن تستغرق عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل، وهو ما أثار القلق والتوتر بين البلدين.

تزامنًا مع هذا الهجوم المزعوم، رصد شهود عيان في العراق طائرات مسيّرة تحلق على ارتفاع منخفض جدًا فوق محافظتي ميسان والناصرية، مما أثار المخاوف من تصاعد الأوضاع في المنطقة.

وبالرغم من تلك الأنباء، لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الهجوم، مما زاد من حالة الحذر والترقب.

من المعروف أن التوترات بين إسرائيل وإيران تزايدت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقرًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق، وأسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وفيما يبدو أن هذا الهجوم هو ردًا على تلك الضربة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ، مما يعكس درجة التوتر والقلق الحالية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فاليك في القدس، وأشار إلى أن المنزل يحتوي على ملجأ متطور مضاد للصواريخ، ما يعكس قلق السلطات الإسرائيلية من تصاعد الأوضاع في المنطقة.