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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: أول رد من أمريكا على ضربات إيران على إسرائيل

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على التطورات في الشرق الأوسط، خاصة بعد إطلاق إيران هجومًا جويًا بواسطة الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه أن الرئيس بايدن يتلقى تقارير مستمرة من فريق الأمن القومي التابع له، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا معهم في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.

وأشار البيان إلى أن فريق الرئيس متصل باستمرار مع المسؤولين الإسرائيليين وشركائهم وحلفائهم الآخرين، وأنه من المتوقع أن يتضح نطاق الهجوم الإيراني على مدى الساعات القادمة.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من الحرس الثوري الإيراني أن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل يبلغ نحو 50 طائرة، بهدف تعطيل الدفاع الجوي الإسرائيلي، ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن هناك احتمالية لزيادة العدد بإطلاق دفعات جديدة من الطائرات المسيرة وفقًا لتطورات الأوضاع الحالية.

إسرائيل تعلن عقد اجتماع حرب طارئ

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن عقد اجتماع لحكومة الحرب في مقر الجيش في تل أبيب، وذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحًا، في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي للتهديدات المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات مع إيران.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش وسلاح الجو مستعدان للتصدي لأي تهديدات محتملة قد تنطلق من إيران خلال الساعات القادمة، مؤكدًا على جاهزيتهم الدفاعية والهجومية في مختلف المستويات، والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.