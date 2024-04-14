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أحمد جودة - القاهرة - عاجل_ايران واسرائيل هل تقترب الطائرات أم حدث وقف في طهران؟ التفاصيل كاملة تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مشاهد لرعب المستوطنين الإسرائيليين بعد إعلان إيران هجومها على إسرائيل حيث نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات دون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، حيث تعيش إسرائيل في حالة من الرعب، ايران واسرائيل خوفا من هجوم إيراني محتمل على أهداف إسرائيلية داخل إسرائيل، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، ايران واسرائيل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، بمن فيهم قادة الحرس الثوري الإيراني.

ايران واسرائيل_هجوم محتمل من قبل إيران

يوم السبت، قررت إسرائيل إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة التعليمية والشبابية المقرر إجراؤها في الأيام المقبلة بمناسبة عيد الفصح اليهودي، بسبب هجوم محتمل من قبل إيران، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري إن جميع قوات الجيش وضعت على أهبة الاستعداد، مؤكدا أن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الاستعداد.

بدورها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية عن الإغلاق المؤقت للمجال الجوي للبلاد أمام الحركة الجوية ابتداء من الليلة.

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم السبت أن إيران شنت هجوما يسيرا على إسرائيل ” من أراضيها.”

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاجري في خطاب بثه التلفزيون ان” ايران شنت مسيرات من اراضيها باتجاه اسرائيل”.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

ايران واسرائيل ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع في منزل مجهز بمأوى صواريخ متطور، وفقا لموقع الأخبار الأمريكي “أكسيوس”.

وأكد الموقع أن نتنياهو وزوجته سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فاليك في القدس.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى واشنطن اليوم، قاطعا عطلة نهاية الأسبوع، للتشاور مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.

الحرب الشاملة

وللوهلة الأولى، قد تبدو الحرب الشاملة بين إيران وإسرائيل في صالح إيران بسبب العدد الكبير من قواتها- 1.2 مليون جندي- والآلاف من أنظمة المدفعية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدبابات، تمتلك إسرائيل 3000 دبابة، وهو ضعف مخزون طهران.

وعلى أية حال، من المحتمل أن تتكشف هذه الحرب في السماء (التي يُستخدم فيها التشويش والإعاقة والاختراقات الأمنية)، وليس على الأرض: حيث تفصل بين البلدين سوريا والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية، ولا ترغب أي من البلدين الأخيرين في السماح للصراع بالامتداد إلى أراضيهما.

ومن المحتمل أن تحاول إيران إرسال قواتها لغزو إسرائيل عبر العراق، حيث تتمتع بنفوذ سياسي كبير، وحليفتها الرئيسية سوريا، لكنها ستقابل برد كبير من القوات الأمريكية المتمركزة في تلك المناطق.