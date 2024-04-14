نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخارجية البريطانية: ندعو إيران لوقف التصعيد الفوري.. ولا مصلحة لأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير، مشيرًا إلى أن هذا السلوك لا يخدم مصالح أي طرف.

ووفقًا لتقرير عاجل من قناة القاهرة الإخبارية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق إيران لصواريخ كروز باتجاهها، مع وصولها قبل المسيرات المتوقعة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداد الجيش وسلاح الجو لمواجهة التهديدات الإيرانية، مؤكدًا استعدادهم الدفاعي والهجومي على مختلف الأصعدة وتعاونهم مع الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أشار إلى جهودهم لمنع وصول الطائرات المسيرة الإيرانية إلى إسرائيل، مؤكدًا استعداد الدفاعات للتعامل مع الوضع.وتابع متحدث الاحتلال، أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.