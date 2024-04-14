عاجل - خبير دولي حول الصراع الإيراني الإسرائيلي: مصر حذَّرت من ذلك قبل شهور

أحمد جودة - القاهرة - الهجوم الإيراني على إسرائيل

علًَّق طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، علق على الهجوم الإيراني على إسرائيل مشيرًا إلى أنه كان متوقعًا وتم التحذير منه منذ فترة. أشار إلى أن هذا التصعيد والرد المضاد يتسبب في توسع الفجوة في المشهد الدولي، مع بيانه بأن الجهات الدولية لم تلتزم بالمسؤوليات كما يجب، مؤكدًا على ضرورة التصدي والالتزام الدولي للحفاظ على السلم والأمن.

وفي تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أكد البرديسي أن مصر تظل البصيرة السياسية والاستراتيجية في المنطقة، وسط انعدام الشفافية وتعقيدات المصالح الضيقة بين الدول. وأكد على جهود مصر المستمرة نحو تحقيق الاستقرار والسلام، معتبرًا إياها القوة الموجهة في زمن الفوضى.

وفيما يتعلق بتصعيد الأوضاع، أعلن البيت الأبيض بدء إيران هجومًا جويًا على إسرائيل، مع إطلاع مستشار الأمن القومي ونائبه الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط. ووفقًا لمعلومات من قناة القاهرة الإخبارية، فإن القوات الجوية الأمريكية تقوم بعمليات استطلاع فوق العراق والأردن لاعتراض الطائرات الإيرانية التي تتجه نحو إسرائيل.

في ظل التوتر المتزايد في المنطقة، يظل السلام والاستقرار هدفًا يسعى إليه العالم بأسره. يتطلب التصدي للتحديات الحالية تعاونًا دوليًا فعّالًا وتبادلًا شفافًا للمعلومات والجهود. لنتمكن من تجاوز هذه الأزمة والعمل نحو بناء مستقبل مستدام للمنطقة، يجب أن تبقى قيم الحوار والتفاهم والتعاون هي المبادئ الأساسية التي نقوم عليها.

ومن خلال الالتزام بهذه القيم، يمكننا تحقيق الأمن والاستقرار للشعوب في المنطقة وخلق بيئة مواتية للنمو والتنمية المستدامة.