عاجل_ وزير النقل العراقي يعلن وقف الحركة بين ايران واسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل_ وزير النقل العراقي يعلن وقف الحركة بين إيران واسرائيل ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن وزير النقل العراقي أعلن إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة، إيران واسرائيل وفقًا لما نقلته فضائية «الجزيرة».

من جانبها، إيران واسرائيل قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا بدء الهجوم الإيراني عبر عشرات المسرات باتجاه إسرائيل.

في حين أكدت تقارير إعلامية أمريكية، أن إيران أطلقت سربا من الطائرات دون طيار باتجاه إسرائيل ولا يزال السرب موجودا في الأجواء الإيرانية، وفقًا لما نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».



وكانت وسائل إعلام عراقية قد رصدت طائرات مسيرة في سماء البلاد.

عشرات الطائرات الإيرانية دون طيار

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإيرانية دون طيار أطلقت من إيران وكانت متجهة إلى إسرائيل، وأنها قد تستغرق ساعات للوصول.

من جهة أخرى كشف مصدر أمني لـ “العربية/الحدث” عن عبور مسيرات إيرانية عبر محافظتي الناصرية وميسان في العراق.

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ويظل هناك أيضًا احتمال واضح بأن الهجوم ليس وشيكًا، خلافًا لتقييم المخابرات الأمريكية وتقارير وسائل الإعلام.

ويمكن بدلًا من ذلك أن يكون جزءًا من جهد أوسع لشن حرب نفسية ضد إسرائيل، وربما التحقيق في نقاط الضعف في دفاعها الجوي، من خلال إطلاق تهديدات تهدف إلى وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دائم، وقد دفع الخوف من هجوم إيراني بالفعل شركة لوفتهانزا إلى تعليق رحلاتها إلى طهران مؤقتا.



وقال كسرى عرابي، الخبير في شؤون الجيش الإيراني في مجموعة متحدون ضد إيران النووية: «على الرغم من كل الضجيج الذي أحدثه النظام الإيراني، فإن توجيه ضربة مباشرة لإسرائيل من قبل الحرس الثوري الإيراني لا يزال غير محتمل إلى حد كبير».

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ومن المرجح أن يفكر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الرد بالمثل إذا تعرضت أهداف عسكرية أو حكومية إسرائيلية لقصف إيران، وقد تشمل هذه الأهداف أهدافًا مثل مقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، أو قواعد أخرى محتملة للحرس الثوري الإيراني مثل منشآته الجديدة في محافظتي سيستان وبلوشستان.

وفي مواجهة ضغوط هائلة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلية لتركيز الجهود على إعادة الرهائن من غزة، فمن غير المرجح أن يكون رئيس الوزراء حريصًا على مواصلة الحرب مع إيران ما لم يكن ذلك ضروريًا.