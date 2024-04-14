العالم اليوم - دوي صفارات إنذار وانفجارات في أنحاء إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 01:29 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وسمع شاهد من رويترز في القدس دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية محلية.

وهدد مسؤول إسرائيلي كبير طهران قائلا إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

في الأثناء، قال مراسل دوت الخليج إنه سمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد مصدران أمنيان بالمنطقة أن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل.

وقال المصدران إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.

وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من سوريا ومناطق وسط المملكة وجنوبها صوت نشاط جوي مكثف. وقال مصدر أمني إن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.

وقال الأردن في وقت سابق إنه أغلق مجاله الجوي اعتبارا من مساء السبت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، فيما وصفها مسؤولون لرويترز بأنها إجراءات احترازية تحسبا لشن هجوم إيراني عبر حدوده.

وقال مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة "السلطات المختصة قررت مساء السبت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة".

ونفى المبيضين التقارير الإعلامية التي أفادت بإعلان حالة الطوارئ في المملكة وقال إن ذلك "لا صحة له إطلاقا".