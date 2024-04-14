نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل_ضربات ايران على اسرائيل هل يضرب «حزب الله» تل أبيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل_ضربات ايران على اسرائيل هل يضرب «حزب الله» تل أبيب؟ تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية أن أي هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية من شأنه أن يرقى إلى مستوى عمل من أعمال الحرب ضد إسرائيل.



والسيناريو الآخر، الأكثر انسجاما مع سلوك ايران السابق، هو إصدار أوامر لمجموعة وكيلة في جنوب لبنان أو سوريا، مثل حزب الله، بإطلاق هجمات صاروخية أو طائرات دون طيار واسعة النطاق عبر الحدود على إسرائيل.

ومع ذلك، فإن حزب الله في لبنان أظهر لم يبادر بالرد رغم استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين في قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر، ويبدو أنه متردد بشدة في الدخول إلى حرب واسعة النطاق مع إسرائيل، كما يعتبر حزب الله مخزوناته الصاروخية الهائلة التي يمتلكها بمثابة رادع حاسم ضد إسرائيل، واستخدامها الآن لدعم إيران يعني التخلي عن النفوذ الرئيسي لهم.

ايران تستعد للهجوم على إسرائيل



ويشير تقييم استخباراتي أمريكي كشفت عنه بلومبرج هذا الأسبوع إلى أن إيران قد تكون مستعدة لشن ضربات عالية الدقة باستخدام الصواريخ الباليستية أو الطائرات دون طيار على أهداف داخل إسرائيل.

وقال مصدر نُقل عنه التقرير، إن الأمر يتعلق بـ «متى، وليس إذا» ستضرب إيران، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستتخذ إجراءً مباشرًا أو ستعتمد على شبكتها الوكيلة.

وفي كلتا الحالتين، يشير تقرير بلومبرج إلى أن إيران تضع خططًا لشن هجمات على المواقع العسكرية والحكومية فقط في إسرائيل، والتي سيكون أكثرها وضوحًا «كيريا»، المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب.



وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى القواعد الجوية، مثل تلك الموجودة في بالماخيم في وسط إسرائيل أو ميرون في الشمال، بالإضافة إلى الكنيست ومكتب رئيس الوزراء في القدس.

ومع ذلك، ستكون القدس هدفًا متهورًا للغاية بالنسبة لإيران أو وكلائها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معظم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقبل كل شيء، الأهمية الدينية الواضحة للمدينة

هل تمارس ايران حرب نفسية؟



ويظل هناك أيضًا احتمال واضح بأن الهجوم ليس وشيكًا، خلافًا لتقييم المخابرات الأمريكية وتقارير وسائل الإعلام.

ويمكن بدلًا من ذلك أن يكون جزءًا من جهد أوسع لشن حرب نفسية ضد إسرائيل، وربما التحقيق في نقاط الضعف في دفاعها الجوي، من خلال إطلاق تهديدات تهدف إلى وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دائم، وقد دفع الخوف من هجوم إيراني بالفعل شركة لوفتهانزا إلى تعليق رحلاتها إلى طهران مؤقتا.



وقال كسرى عرابي، الخبير في شؤون الجيش الإيراني في مجموعة متحدون ضد إيران النووية: «على الرغم من كل الضجيج الذي أحدثه النظام الإيراني، فإن توجيه ضربة مباشرة لإسرائيل من قبل الحرس الثوري الإيراني لا يزال غير محتمل إلى حد كبير».

