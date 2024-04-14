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أحمد جودة - القاهرة - عاجل_كم تستغرق المسافة بين ايران واسرائيل؟ ومتى تصل شهد النزاع بين إيران وإسرائيل عدة أحداث مثيرة للجدل، بما في ذلك تدخل إيران في الشؤون الإقليمية وتأييدها لجماعات معادية لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية للحد من تأثير إيران في المنطقة، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.



العواقب المترتبة عن الهجوم



أثارت هجمات إيران على إسرائيل مخاوف دولية كبيرة، وتسببت في تصعيد الوضع الأمني في المنطقة بشكل كبير قد تؤدي هذه العمليات العدائية إلى اندلاع صراع مفتوح بين البلدين، مما يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر ويثير مخاوف المجتمع الدولي بشكل عام. يجب على المجتمع الدولي التدخل بفعالية لحل النزاع بشكل سلمي قبل أن يتفاقم الأمر ويتسبب في تداعيات خطيرة.



تأثير هجوم إيران على العلاقات الدولية



أدى هجوم إيران على إسرائيل إلى تدهور العلاقات الدولية وزيادة التوتر في المنطقة وبدأت الدول الكبرى بالتدخل والتوسط للحد من التصعيد وتجنب اندلاع صراع واسع النطاق كما بدأت المنظمات الدولية بالدعوة لحوار شامل يهدف إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة وتجنب المزيد من الاشتباكات.



كيف سترد إسرائيل على التهديدات الإيرانية؟



ومن المرجح أن يفكر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الرد بالمثل إذا تعرضت أهداف عسكرية أو حكومية إسرائيلية لقصف إيران، وقد تشمل هذه الأهداف أهدافًا مثل مقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، أو قواعد أخرى محتملة للحرس الثوري الإيراني مثل منشآته الجديدة في محافظتي سيستان وبلوشستان.

وفي مواجهة ضغوط هائلة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلية لتركيز الجهود على إعادة الرهائن من غزة، فمن غير المرجح أن يكون رئيس الوزراء حريصًا على مواصلة الحرب مع إيران ما لم يكن ذلك ضروريًا.

المسافة بين ايران واسرائيل



أهم عائق يواجه الإسرائيليين وهم يدرسون مهاجمة إيران هو قضية المسافة، فأهداف إيران المحتملة تبعد ما بين 1500 كيلومتر و2200 عن إسرائيل، وهذا هو أقصى ما يمكن للمقاتلات الإسرائيلية أن تصله حتى في حالة إعادة تزويدها بالوقود في الجو.

أضف إلى ذلك، يقول الكاتب أن إيران اتخذت تدابيرها خلال السنوات الماضية فقوت تحصيناتها وبنت منشآت سرية وأعدت خططها للتغلب على تداعيات أي هجوم قد يشن على منشآتها النووية.

مما يعني، حسب غوردسمان، أن العمل العسكري الإسرائيلي لن يفلح، في أحسن الأحوال، إلا في تأجيل حصول إيران على ثمرة جهودها النووية، ويرجح أن تزيد طهران بعد أي هجوم عليها من سرعة تطوير برنامجها.