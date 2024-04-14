نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الثورى الإيراني: هاجمنا أهدافا عسكرية لجيش الاحتلال ونجحنا فى تدميرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الحرس الثوري الإيراني إنه تمكن من الهجوم على أهداف عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضى المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".

يذكر أن الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق وصلت سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات دون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.