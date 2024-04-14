عاجل. بريطانيا: طائراتنا ستعترض أي هجمات جوية في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت متأخر، اليوم السبت، إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في الشرق الأوسط "ستعترض أي هجمات جوية ضمن نطاق مهامنا الحالية، إذا اقتضت الضرورة"، بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف البيان "ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة، وتنامي خطر التصعيد في الشرق الأوسط، تعمل حكومة المملكة المتحدة مع الشركاء في أنحاء المنطقة للحث على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات".