العالم اليوم - سماع دوي انفجارات عدة في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 02:30 صباحاً - أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية ليل السبت الأحد في دمشق، وذلك بعدما أعلنت إيران شن هجوم بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، المجاورة لسوريا.

وقال المراسلون إن انفجارات عدة سمعت في العاصمة السورية قرابة الساعة 1,45 (22,45 ت غ) من دون تفاصيل اضافية. ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية الى هذه الانفجارات حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الجيش الأميركي أسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وذلك انطلاقا من قواعد لم يُكشف عنها في المنطقة.

كما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أميركية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

وقال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي أسقط مسيرات إيرانية كانت متجهة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية إن سوريا وضعت أنظمة الدفاع أرض-جو روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع ضربة إسرائيلية.

وأضافت المصادر أنها تتوقع أن توجه إسرائيل انتقامها إلى قواعد الجيش والمنشآت التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو أهداف محددة في إسرائيل.