نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس السبت ودعا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية.

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بقلق شديد إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة. أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".

اجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض وفريق الأمن القومي، وذلك لبحث الهجمات الإيرانية على الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، رسالة مرفقة بصورة مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، حسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، وأكد أنه التقى مع فريق الأمن القومي للحصول على تحديث بشأن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.

وتأتي تلك الهجمات الإيرانية؛ ردًا على مقتل الجنرال محمد رضا زاهدي، وهو شخصية بارزة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في الأول من أبريل، في غارة على مبنى دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق.

وجدد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالدفاع عن أمن إسرائيل قائلًا "التزامنا بأمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها هو التزام صارم".

وكشفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن العمل العسكري الإيراني كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق، وطلبت إيران من الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن الصراع، ووفقًا لمنشور البعثة فإن الصراع يدور بين إيران وإسرائيل، وعلى الولايات المتحدة "أن تبقى بعيدًا".

وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الانفجارات مرئية ومسموعة في السماء في عدة أماكن مع وصول الموجة الأولى من الهجوم إلى إسرائيل، حسب الجارديان البريطانية.