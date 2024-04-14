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أحمد جودة - القاهرة - عاجل:الاحتلال الإسرائيلي يعترف رسميا بإطلاق إيران 200 صاروخ باتجاه إسرائيل وإصابة مطار عسكرى

أكد دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مطارًا عسكريًا إسرائيليًا تعرض للإصابة في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور، وأن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها تجاوز 200 صاروخ.

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف هاجاري أن التهديدات لا تزال مستمرة، مؤكدًا سقوط صاروخ في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في الجنوب، مما تسبب في أضرار مادية طفيفة.

اجتماع عاجل للجيش الإسرائيلي

و قد ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن عقد اجتماع لحكومة الحرب في مقر الجيش في تل أبيب، وذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحًا، في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي للتهديدات المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات مع إيران.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش وسلاح الجو مستعدان للتصدي لأي تهديدات محتملة قد تنطلق من إيران خلال الساعات القادمة، مؤكدًا على جاهزيتهم الدفاعية والهجومية في مختلف المستويات، والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

رد مصر على الأحداث الحالية

و أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها العميق إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك إعلان إيران عن إطلاق مسيرات هجومية نحو إسرائيل، وتصاعد التوترات بين البلدين.

وأكدت مصر ضرورة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، محذرة من خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وذلك نتيجة للتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة مؤخرًا.

وأشارت مصر إلى أن التصعيد الحالي يعكس تحذيرات سابقة أطلقتها حيال مخاطر تصاعد الصراعات في المنطقة، خاصة بعد الأحداث العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والتصعيدات الإسرائيلية.

وأكدت مصر استمرارها في التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء الأزمة وتجنب التصعيد، معربة عن استعدادها لتقديم كل الدعم والجهود اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.