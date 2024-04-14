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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | إسرائيل تتفاجئ بأكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة اليوم من إيران، أعلنت القوات الإسرائيلية أن إيران قامت بإطلاق أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ يوم السبت الماضي، حيث نجحت في اعتراض العديد منها قبل وصولها إلى الحدود الإسرائيلية ومع ذلك، أشار البيان العسكري إلى استمرار تصاعد الأعمال العدائية مع إيران، مشيرًا إلى استمرار إطلاق النار.

وفي ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، الأميرال دانيال هاجاري، بأن عددًا محدودًا من الصواريخ الأرضية إلى الأرض المنطلقة من إيران وصلت إلى إسرائيل، هذا الهجوم أسفر عن إصابة فتاة وتسبب في إلحاق أضرار طفيفة بمنشأة عسكرية في الجنوب.

وأفاد شاهد من وكالة رويترز في القدس بأنه سمع دوي انفجارات في السماء ناتجة عن عمليات اعتراض للطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، تم عرض هذه الحوادث على شاشات التلفزيون المحلية.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار قد دوت 720 مرة في مناطق متفرقة نتيجة للدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.

في الوقت نفسه، أطلق مسؤول إسرائيلي كبير تهديدات لطهران، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بحزم على هذا الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وفقًا لمصادر إعلامية محلية، أفاد مسؤول إسرائيلي أن مجلس الوزراء السياسي والأمني يناقش في الوقت الحالي طبيعة الرد الذي ستقوم إسرائيل باتخاذه ردًا على الهجوم الإيراني.

من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي قد أسقط عددًا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا، قرب الحدود الأردنية. تم تنفيذ العملية من قواعد لم يتم الكشف عنها في المنطقة.

اعتراض طائرة مسيرة في أجواء عمان

أفاد مراسل قناة سكاي نيوز عربية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة الأردنية عمان.

ووفقًا لمصادر أمنية في المنطقة، فإن مقاتلات جوية أردنية قامت بإطلاق النار على عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية في مناطق شمال ووسط الأردن، والتي كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وأكد المصادر الأمنية أن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة للاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.

وأكدا أن الجيش في حالة تأهب قصوى، وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة تقترب من الأراضي الأردنية قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا، وفي مناطق وسط المملكة وجنوبها، صوت نشاط جوي مكثف. وذكر مصدر أمني أن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.

إغلاق مجال الأردن الجوي

أعلنت الأردن في وقت سابق عن إغلاق مجاله الجوي بدءًا من مساء السبت، مما يعني منع جميع الطائرات من القدوم أو المغادرة أو المرور عبره. ووصف مسؤولون هذه الخطوة لوكالة رويترز بأنها تدابير احترازية تُتخذ استعدادًا لأي هجوم محتمل من جانب إيران عبر الحدود الأردنية.

وفي تصريح لوزير الاتصال الحكومي، مهند المبيضين، قال إن "السلطات المختصة قررت مساء السبت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران نظرًا للظروف الأمنية المحيطة، وذلك كإجراء احترازي".