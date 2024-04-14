عاجل| بعد طلب إسرائيلي.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد حول التصعيد في المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة العربية السعودية، أن مجلس الأمن سعقد جلسة طارئة اليوم الأحد حول التصعيد في المنطقة، وذلك بعد طلب إسرائيل.

وكانت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، دعت مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة، وذلك في ضوء الهجوم الذي تشنه إيران ضد إسرائيل، ردًا على قصف قنصليتها في دمشق.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.