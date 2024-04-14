نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... سماع دوي انفجارات عدة في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية ليل السبت الأحد في دمشق، وذلك بعدما أعلنت إيران شن هجوم بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، المجاورة لسوريا.

وقال المراسلون إن انفجارات عدة سمعت في العاصمة السورية قرابة الساعة 1،45 (22،45 ت غ) من دون تفاصيل اضافية. ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية إلى هذه الانفجارات حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الجيش الأميركي أسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وذلك انطلاقا من قواعد لم يُكشف عنها في المنطقة.

كما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أميركية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

و قد قال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي أسقط مسيرات إيرانية كانت متجهة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية إن سوريا وضعت أنظمة الدفاع أرض-جو روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع ضربة إسرائيلية.

وقد أضافت المصادر أنها تتوقع أن توجه إسرائيل انتقامها إلى قواعد الجيش والمنشآت التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو أهداف محددة في إسرائيل.