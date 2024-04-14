عاجل...بايدن يؤكد دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - تعهد جو بايدن توفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني السبت، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عبر منصة إكس ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد إسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها".

في الأثناء، أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد جو بايدن.

وقال الرئيس الأميركي السابق خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في بداية خطابه أمام أنصاره "فليبارك الله شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفًا كبيرًا".

دعم الكونغرس

من جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز في بيان يوم السبت إن المجلس سيجري تغييرا في جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.

وأضاف في البيان "مجلس النواب يقف بقوة مع إسرائيل ويجب أن تكون هناك عواقب لهذا الهجوم غير المبرر". وأردف قائلا إن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنه لاحقا.

ولم يرد مكتب سكاليز حتى الآن على استفسار من رويترز يطلب توضيحا بشأن التشريع الذي سيتم نظره.

كما لم يتضح ما إذا كان سكاليز يقصد مشروع قانون قائما بذاته لدعم إسرائيل أو حزمة الإنفاق التكميلي البالغة 95 مليار دولار وتشمل 14 مليار دولار لإسرائيل بالإضافة إلى 60 مليار دولار لأوكرانيا وتتضمن أيضا دعما لتايوان بمليارات الدولارات في صورة مساعدات إنسانية.

وأقر مجلس الشيوخ الحزمة بنسبة تأييد بلغت 70 بالمئة في فبراير ولكنها تعرقلت في مجلس النواب، الذي رفض زعماؤه الجمهوريون الدعوة للتصويت عليها، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى اعتراضهم على تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا.

كما تواجه الحزمة معارضة من مجموعة من الديمقراطيين ذوي التوجهات اليسارية الذين يرفضون إرسال المزيد من الأموال إلى إسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه حملتها العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف مدني في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع.