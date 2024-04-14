عاجل | السلطات الداخلية الإسرائيلية تلغي توجيهاتها للسكان بضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ

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أحمد جودة - القاهرة - السلطات الداخلية الإسرائيلية تلغي توجيهاتها للسكان بضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ، ألغت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية طلبها للسكان في جميع مناطق البلاد بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

هذا التراجع يأتي بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي توجيهات لسكان عدة مناطق في شمال إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ والأماكن المحمية، وأوجب على السكان البقاء في "أماكن الحماية القريبة قدر الإمكان" لمدة لا تقل عن 10 دقائق "عند سماع صفارات الإنذار".

تحقيقات الفيدرالي: تهديدات موثوقة تستهدف الولايات المتحدة

وفقًا للمصدر، لم يرصد مكتب التحقيقات الفيدرالي تهديدات موثوقة تستهدف الولايات المتحدة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأكد مصدر رفيع المستوى في إدارة إنفاذ القانون الفيدرالية لشبكة CNN أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يرصد أي تهديدات محددة أو موثوقة تستهدف الولايات المتحدة في ضوء التصاعد المستمر للعنف في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر أن الوكالة تتابع عن كثب التطورات الحالية في الوضع، وتواصل مراقبة التطورات بعناية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وكالات إنفاذ القانون الأمريكية الأخرى بمراقبة الهجمات المتكررة ضد إسرائيل، حيث تبقى في حالة تأهب لاحتمال وقوع تهديدات جديدة تتعلق بأمن البلاد.

وفي منشور على موقع X، صرح نائب مفوض إدارة شرطة نيويورك، كاز دوتري، بأن فريق مكافحة الإرهاب التابع للإدارة قدم تقريرًا لمسؤولي الإدارة، موضحًا أنهم أكدوا أنه "لا توجد تهديدات موثوقة تستهدف مدينة نيويورك".

أعلنت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان أنها تراقب عن كثب التطورات بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من عدم وجود تهديدات موثوقة للوس أنجلوس في الوقت الحالي، فإنها ملتزمة بضمان الحماية لدور العبادة والمناطق الحساسة في جميع أنحاء المدينة.

استأنفت الاجتماعات بين الرئيس بايدن وفريق الأمن القومي

يعقد الرئيس جو بايدن اجتماعًا مع أعضاء فريق الأمن القومي لمناقشة الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل من قبل إيران يوم السبت، وذلك في غرفة العمليات في البيت الأبيض. تم تشويش على بعض أجزاء الصورة المنشورة بواسطة المصدر.

وفقًا لمسؤول أمريكي، استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي اجتماعهم في غرفة العمليات بعد فترة استراحة قصيرة بعد الاجتماع السابق.

الجلسة السابقة كانت مدتها نحو الساعتين.

