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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | إسرائيل تراجع تحذير الاحتماء في إشارة إلى انحسار الهجوم الإيراني، في هجوم مباشر تاريخي، أطلقت إيران موجة من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت، مما يثير مخاوف من تصعيد كبير في المنطقة، هذا الهجوم يأتي في ظل التعهد الأمريكي بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

انطلقت صفارات الإنذار، وقال صحفيون من وكالة رويترز في إسرائيل إنهم سمعوا دويًا قويًا ناتجًا عن اعتراض جوي لطائرات مسيرة متفجرة، حسبما وصفته وسائل الإعلام المحلية، وأعلنت السلطات أن طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات أصيبت بجروح خطيرة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، إن إيران أطلقت العديد من الصواريخ الأرض-أرض على إسرائيل، وتم اعتراض معظمها خارج حدود إسرائيل. وأضاف أن هذه الصواريخ شملت أكثر من عشر صواريخ كروز.

ذكر الأميرال دانيال هاجاري أن الهجمات الإيرانية شملت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصواريخ حتى الآن، وأنها تسببت في أضرار طفيفة لمنشأة عسكرية إسرائيلية.

بعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للاحتماء، مما يشير على ما يبدو إلى نهاية التهديد الإيراني كما ورد في التحذير السابق.

القناة التلفزيونية الإسرائيلية القناة 12

ذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية القناة 12، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي لم يتم الكشف اسمه، أنه سيكون هناك "رد قوي" على الهجوم.

طهران تهدد بالانتقام لما تصفه بضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، والتي أسفرت عن مقتل سبعة من مسؤولي الحرس الثوري، بينهم اثنان من القادة البارزين. أكدت إيران أن هجومها كان ردًا على "جرائم إسرائيلية"، فيما لم تؤكد أو تنفِ إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على القنصلية.

قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "إذا اقترف النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فسيكون الرد الإيراني أشد"، محذرة الولايات المتحدة وطالبتها "بالابتعاد". كما أكدت أن إيران تعتبر الأمر الآن "قد انتهى".

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الإيراني، معربًا عن "قلقه البالغ إزاء الخطر الحقيقي لتصعيد مدمر على مستوى المنطقة".

وألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيارته إلى ولاية ديلاوير للاجتماع مع مستشاري الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، بعد تحذيره إيران من الهجوم، معلنًا التزامه بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

وكُتب على إكس بعد الاجتماع: "إن التزامنا بأمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها لا يتزعزع".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس بايدن يحث إسرائيل على عدم الرد على إيران، حيث استأنف اجتماعه مع فريق الأمن القومي بعد توقف قصير أعقب اجتماعا استمر لنحو ساعتين.

وأشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان إلى وجود أنباء عن إطلاق طائرات مسيرة من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن نحو إسرائيل.

ووفقًا لتقرير من القناة 12 الإسرائيلية، شاركت مقاتلات أميركية وبريطانية في إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي كانت متجهة نحو إسرائيل، فوق منطقة الحدود العراقية السورية. وأكد مسؤولان أميركيان أن الجيش الأميركي قام بإسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة التي كانت متجهة للأراضي الإسرائيلية.

تصعيد وتطورات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أقلعت طائرته الرسمية بعد مرور وقت قصير من بدء الهجوم، عن دعوته لعقد اجتماع لحكومة الحرب في مقر الجيش في تل أبيب.

أعلنت إسرائيل ولبنان عن إغلاق مجالهما الجوي مساء يوم السبت. وأفاد مصدران أمنيان بأن الأردن، الذي يقع بين إيران وإسرائيل، قام بتعزيز دفاعاته الجوية ووضعها في حالة تأهب لاعتراض أي طائرة مسيرة أو صاروخ ينتهك مجاله الجوي.

وذكر سكان في عدة مدن أردنية أنهم سمعوا صوت نشاط جوي مكثف.

وأفادت مصادر عسكرية سورية، الحليفة لإيران، أن سوريا قد وضعت أنظمتها للدفاع الجوي حول العاصمة والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى.

أدان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا والمكسيك والتشيك والدنمرك والنرويج وهولندا، الهجوم الإيراني.

وتستعد إسرائيل للرد على إيران بعد هجوم القنصلية، وذلك بناءً على تصريح الزعيم الإيراني علي خامنئي الذي أكد فيه أن "إسرائيل يجب أن تُعاقَب وستُعاقَب" على ما يُعتبر هجومًا على الأراضي الإيرانية.

بايدن: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل"

قال الرئيس جو بايدن يوم الجمعة إن رسالته الوحيدة لإيران هي "لا تفعلوا"، مؤكدًا في الوقت ذاته "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل".

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنها أطلقت صواريخ على قاعدة إسرائيلية. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، تتبادل الجماعة إطلاق النار مع إسرائيل.