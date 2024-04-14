نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إيران، طلبت إسرائيل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجوم الإيراني عليها وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، كتب في منشور على منصة إكس معربًا عن قلقه بشأن الهجوم الإيراني، مشيرًا إلى أنه يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن العالميين وأعرب عن توقعه بأن يستخدم المجلس جميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران.

إزاء التصعيد الخطير في المنطقة

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عقد اجتماع طارئ يوم الأحد في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وناشد بضرورة ضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية فورًا.

في بيان أصدره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الخطير في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق في مناطق متعددة في الشرق الأوسط.