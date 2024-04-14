عاجل | واشنطن: لدينا معلومات مسبقة حول توقيت رد إيران وأماكن إطلاق الصواريخ

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أحمد جودة - القاهرة - واشنطن: لدينا معلومات مسبقة حول توقيت رد إيران وأماكن إطلاق الصواريخ، مصدر موثوق لـ "سكاي نيوز عربية" أفاد بأن الولايات المتحدة كانت مدركة مسبقًا لتوقيت رد إيران على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، بالإضافة إلى معرفتها بمواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية منذ صباح السبت.

الولايات المتحدة قامت بمشاركة المعلومات التي تمتلكها مع إسرائيل

ذكر المصدر أن عدة دول في المنطقة نصحت الولايات المتحدة بضرورة حث إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة قامت بمشاركة المعلومات التي تمتلكها مع إسرائيل وعدد من الدول الصديقة، معبّرا عن قلقهم البالغ إزاء أي رد من إسرائيل على إيران، والتصاعد المحتمل للوضع في المنطقة.

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