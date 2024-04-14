نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بايدن يدافع عن إسرائيل بعد هجوم إيران.. ماذا فعلت أمريكا في المسيرات والصواريخ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بايدن يدافع عن إسرائيل بعد هجوم إيران.. ماذا فعلت أمريكا في المسيرات والصواريخ؟.. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساعدة إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا، قائلًا: "بفضل مهارة جنودنا ونشر أنظمتنا لتدمير الصواريخ الباليستية في المنطقة".

أول رد فعل أمريكي على هجوم إيران على إسرائيل.. ماذا تحمل رسالة بايدن لـ نتنياهو؟

وأعلن البيت الأبيض، إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه أمن إسرائيل.

وأخبر بايدن، رئيس وزراء الاحتلال، أن إسرائيل أظهرت قدرة كبيرة في الدفاع عن نفسها ما يرسل رسالة غلى أعدائها أنهم غير قادرين على تهديد أمن إسرائيل، مدينًا أدين بأشد العبارات الهجمات غير المسبوقة التي شنتها إيران ووكلاؤها في اليمن وسوريا والعراق ضد المنشآت العسكرية الإسرائيلية، فضلًا عن أننا سنظل يقظين لجميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا.

بعد هجوم إيران.. إطلاق 30 صاروخا من لبنان على معسكر إسرائيلي في الجولان

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان على معسكر في الجولان من دون وقوع إصابات.

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلق على هجوم إيران

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن استرضاء إدارة بايدن لإيران أدى إلى التطورات الرهيبة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب أن نظهر تصميمنا على الوقوف لجانب إسرائيل وسأتواصل مع البيت الأبيض لاتخاذ رد مناسب على هجمات إيران.

"نيويورك تايمز" تكشف عن حجم الخسائر التي لحقت بإسرائيل بعد هجوم إيران

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أن الأضرار التي لحقت بإسرائيل محدودة نسبيا مقارنة بحجم الهجوم الإيراني.

بعد هجوم إيران.. بايدن يتهم نتنياهو بمحاولة جر الولايات المتحدة إلى صراع واسع النطاق

وأكدت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلقه من أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى صراع واسع النطاق.

إسرائيل تهدد إيران.. وطهران ترد بدفعتين صاروخيتين على تل أبيب؟

وأفادت وسائل إعلام عربية، بأن إيران ترد الآن على الكيان الصهيوني بدفعتين من الصواريخ، وذلك عقب تهديد إسرائيل بالرد على هجوم إيران المرعب.

إيران تطلق دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل.. ماذا يحدث الآن؟

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، منذ قليل، دفعة خامسة من الصواريخ البالستية نحو فلسطين المحتلّة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في سماء مدينة القدس ومحيطها بعد ضربات إيران

وتحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية، بكثافة في سماء مدينة القدس ومحيطها بعد ضربات إيران المتتالية من إطلاق أكثر من 200 صاروخي وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

بعد هجوم إيران.. إسرائيل تطلق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

وأطلق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، بعد إطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل.

إيران تطلق أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ تجاه إسرائيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس السبت، مشيرا إلى أنه تسنى اعترض العديد منها بعيدا عن حدود إسرائيل لكنه أضاف أن إطلاق النار مستمر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأميرال دانيال هاجاري في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن عددا محدودا من عشرات الصواريخ أرض-أرض الإيرانية سقطت في إسرائيل، مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرار طفيفة بمنشأة عسكرية في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للاحتماء، في مراجعة لتحذير سابق تشير على ما يبدو إلى نهاية التهديد الذي تشكله الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأنّ أهمّ قاعدة جوّية في النقب في جنوب إسرائيل تعرّضت "لأضرار جسيمة" بعدما أصابتها صواريخ إيرانية ليل السبت الأحد.

وذكرت إرنا أنّ "أهمّ قاعدة جوّية في النقب أصابها صاروخ خيبر... وتشير الصور والبيانات إلى وقوع أضرار جسيمة في هذه القاعدة". من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأنّه "وفقًا للمعلومات الواردة، فإنّ نصف الصواريخ التي أُطلِقت قد أصابت هدفها بنجاح".

وسمع شاهد من رويترز في القدس دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية محلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.

في الأثناء هدد مسؤول إسرائيلي كبير طهران قائلا إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وقال مراسلنا إن الحكومة الإسرائيلية أنهت اجتماعاتها الطارئة وقامت بتفويض رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالنت وبيني غانتس باتخاذ القرارات، بما في ذلك القرار حول الرد الإسرائيلي.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لرويترز إن الجيش الأميركي أسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وذلك انطلاقا من قواعد لم يُكشف عنها في المنطقة.

اعتراض فوق سماء عمان

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إنه سمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد مصدران أمنيان بالمنطقة أن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل.

وقال المصدران إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.

وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من سوريا ومناطق وسط المملكة وجنوبها صوت نشاط جوي مكثف. وقال مصدر أمني إن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.

وقال الأردن في وقت سابق إنه أغلق مجاله الجوي اعتبارا من مساء السبت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، فيما وصفها مسؤولون لرويترز بأنها إجراءات احترازية تحسبا لشن هجوم إيراني عبر حدوده.

وقال مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة "السلطات المختصة قررت مساء السبت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة".

ونفى المبيضين التقارير الإعلامية التي أفادت بإعلان حالة الطوارئ في المملكة وقال إن ذلك "لا صحة له إطلاقا".