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أحمد جودة - القاهرة - عاجل|الولايات المتحدة تتصدى الآن لاحتمال حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي قدم الدعم لإسرائيل في إسقاط جميع الطائرات دون طيار والصواريخ القادمة من إيران والتي كانت تستهدف إسرائيل، كما أشار إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع مجموعة السبع لتحديد رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني.

في بيان صدر عنه، أدان الرئيس جو بايدن بشدة الهجمات الجوية التي نفذتها إيران ووكلاؤها ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل، والتي وصفها بأنها غير مسبوقة.

بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن

في بيان صادر عنه، أدان الرئيس جو بايدن بشدة الهجمات الجوية التي شنتها إيران ووكلاؤها من اليمن وسوريا والعراق ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل في وقت سابق من اليوم.

وأشار البيان إلى أنه، وفقًا لتوجيهاته الشخصية لدعم الدفاع عن إسرائيل، قامت القوات المسلحة الأميركية بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد بايدن في بيانه أن صد الهجمات الإيرانية يُرسل رسالة واضحة إلى إيران بأنها غير قادرة على تهديد أمن إسرائيل بشكل فعّال.

تأكيد التزام أميركا القوي بأمن إسرائيل

وجاء في البيان: "للتو، تواصلت مع رئيس الوزراء نتنياهو لأعيد تأكيد التزام أميركا القوي بأمن إسرائيل، أبلغته أن إسرائيل قد أظهرت قدرة مذهلة على التصدي للهجمات الغير مسبوقة وتحقيق النصر فيها، مما يرسل رسالة واضحة إلى خصومها بأنهم غير قادرين على تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال."

وفي ختام البيان، أضاف: "غدًا، سأجتمع مع زملائي من زعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على هذا الهجوم الإيراني الجريء. وستعمل حكومتي على التفاعل مع نظرائها في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى البقاء على تواصل وثيق مع قادة إسرائيل، وبالرغم من عدم تعرض قواتنا أو منشآتنا لأي هجوم اليوم، فإننا سنبقى يقظين تجاه جميع التهديدات وسنتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا."

بايدن يشعر بالقلق

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الرئيس بايدن حث إسرائيل على الامتناع عن الرد على الهجمات الإيرانية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بايدن يشعر بالقلق من إمكانية أن يسعى نتنياهو إلى دفع الولايات المتحدة نحو توسيع الصراع.

وأفاد مسؤول في الإدارة الأميركية لشبكة إن بي سي الإخبارية بأن الولايات المتحدة تتصدى الآن لاحتمال حرب مباشرة بين دولتين.

وفي السياق ذاته، أدلى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، بتصريح يفيد بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل يكشف عن "ضعف كبير" في الولايات المتحدة خلال فترة حكم جو بايدن.