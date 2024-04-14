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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية تعلن عن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأفادت تقارير وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية بأن إيران أطلقت أكثر من 330 طائرة مسيرة وصاروخًا على إسرائيل كجزء من "الرد الإيراني" على الهجوم الذي شنته إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

وسائل الإعلام الأميركية تعلن عن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إيران قامت بتنفيذ هجوم استمر لمدة خمس ساعات، حيث أطلقت 185 طائرة مسيرة، و36 صاروخًا كروز، و110 صواريخ أرضية إلى أرضية.

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الأرقام وأفادت بأن إيران أطلقت 185 طائرة مسيرة، و110 صواريخ أرض-أرض، و36 صاروخًا كروز خلال هجومها على إسرائيل.

أول هجوم عسكري مباشر تشنه طهران على إسرائيل

في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بدأت إيران هجومًا واسع النطاق على أهداف داخل إسرائيل. هذا الهجوم، الذي وصفته صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية بأنه "أول هجوم عسكري مباشر تشنه طهران على إسرائيل رغم مرور عقود من العداء" بين البلدين، استمر لعدة ساعات وشمل توجيه طائرات مسيرة وصواريخ إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفقًا لتصريحات مسؤولين أميركيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر لمدة تقدر بنحو 5 ساعات.

وأثناء تلك الهجمات، أكدت القوات الإسرائيلية أن غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران تم اعتراضها قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، مؤكدة على استمرار جهودها في صدها لتلك التهديدات.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فقد تم إطلاق نحو 150 صاروخًا من قبل إيران باتجاه إسرائيل، إلا أن 99% منها تمت محاصرتها وتدميرها بواسطة منظومات الدفاع الجوي والاعتراض الصاروخية.

100 مسيرة إيرانية تمت اعتراضها

وأكد ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة رويترز أن القوات الأميركية تمكنت من إسقاط العديد من الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل.

وذكر مراسلنا نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن نحو 100 مسيرة إيرانية تمت اعتراضها بعيدًا عن الحدود بواسطة قوات الجو الأميركية والبريطانية.

وقال مسؤول أميركي كبير لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنهم الآن يتوقعون إطلاق ما بين 400 إلى 500 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الجزء الأكبر منها من قبل إيران، بينما من المتوقع أن يأتي الباقي من العراق وسوريا وجنوب لبنان والحوثيين.