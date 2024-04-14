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عاجل | التفاصيل الكاملة للهجوم الإيراني على إسرائيل، في نحو الساعة التاسعة مساءً، أطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، دون تحديد طبيعة الأهداف المقصودة لهذه الطائرات داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفقًا لمصادر أمريكية، يمكن أن يصل عدد هذه الطائرات إلى نحو 200 طائرة، فيما ذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصادر أخرى أشارت إلى إطلاق دفعات متتالية من الطائرات من قبل إيران.

الهجمات الإيرانية على إسرائيل

حيث أطلقت إيران، قرابة الساعة التاسعة مساءً، عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، دون تحديد طبيعة الأهداف المستهدفة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب مصادر أمريكية، فإن عدد هذه الطائرات قد يبلغ نحو 200 طائرة، بينما أشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن مصادر أخرى أفادت بإطلاق دفعات متتالية من الطائرات من جانب إيران.

تحديدًا، شملت هذه الموجات مناطق ميسان والناصرية وذي قار وديالى والسليمانية وواسط في العراق. وانطلقت هذه الطائرات والصواريخ من عدة مناطق إيرانية مختلفة.

تم تنفيذ هجوم سيبراني متزامن مع التحليقات المعادية، استهدف منظومة توزيع الطاقة في إسرائيل، مما أسفر عن وقوع بعض الأضرار في مناطق بتل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلية لمحاولات تشويش خلال الهجوم.

استخدمت إيران 136 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" في الهجوم على إسرائيل

توضح الصور المتاحة أن المسيرات المستخدمة في الهجوم الجوي هي من طراز "شاهد - 136"، الكشف عنها في عام 2020، والتي تتمتع بقدرة على التحليق المستمر لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة، وتستطيع قطع مسافات تصل إلى 2500 كيلومتر، كما يبلغ وزن الرأس الحربي الذي يحملها ما بين 40 إلى 50 كيلو جرامًا.

إغلاق الأجواء الإسرائيلية

أصدرت هيئة الطيران الإسرائيلية إعلانًا بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي للرحلات الجوية، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت يوم 14 أبريل الحالي، نتيجة للهجمات الإيرانية.

بعد الهجمات التي شنتها إيران، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن القوي بأمن إسرائيل، وذلك في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر" في نفس اليوم.

أصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، بيانًا أكدت فيه أن الرئيس بايدن يتلقى معلومات منتظمة حول الوضع من فريق الأمن القومي التابع له.