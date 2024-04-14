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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | تقييم إسرائيلي أولي..حدثت أضرار طفيفة بالبنية التحتية، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، لم تسجل أضرار بارزة نتيجة للهجوم الإيراني على إسرائيل الذي استمر لمدة تقارب الخمس ساعات، وقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الحدث بأنه "انتصار لإسرائيل".

ووفقًا لبيان إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه "لم تخترق أي طائرة مسيرة أو صاروخ كروز الأجواء الإسرائيلية".

وأشارت الإذاعة إلى أن بعض الصواريخ الباليستية الإيرانية تسببت في أضرار طفيفة للبنية التحتية.

قبل انتهاء الهجوم الإيراني، أكد الجيش الإسرائيلي أن "غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران تم اعتراضها خارج حدود إسرائيل، ونحن مستمرون في صدها".

جو بايدن: "أن على إسرائيل أن تعتبر الليلة انتصارا"

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمتهما الهاتفية، "أن على إسرائيل أن تعتبر الليلة انتصارا" لأن التقييم الأميركي الحالي هو أن "الهجمات الإيرانية لم تكن ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل".

ووفقًا لـ "سي إن إن"، أفاد مسؤولون أميركيون أيضًا بأن "الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية تقترب من مليار دولار.

تصريحات بايدن

صرح بايدن: "وفقًا لتوجيهاتي ولدعم الدفاع عن إسرائيل، قام الجيش الأميركي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وبفضل هذه العمليات وبفضل المهارة الاستثنائية لجنودنا، ساعدنا إسرائيل في إسقاط معظم الطائرات دون طيار والصواريخ التي كانت في طريقها إليها".

بيان للجيش الإسرائيلي:

وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي:

- تم اعتراض الغالبية الساحقة من الصواريخ التي أطلقتها إيران خارج حدود إسرائيل.

- سجلت سقوط عدد قليل من الصواريخ داخل الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، مما تسبب في أضرار طفيفة في البنية التحتية.

- تجاوز عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران 150 صاروخًا باتجاه إسرائيل.

- تمكنت منظومات الاعتراض الصاروخية من اعتراض 99% من هذه الصواريخ.

- تم تنشيط صفارات الإنذار 720 مرة في مناطق مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.