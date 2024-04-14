نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هجوم إيران.. نتنياهو: "اعترضنا وتصدينا ومعًا سننتصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحقق النصر بعد تصديها لرشقة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وفقًا لرويترز.

وكتب نتنياهو في منشور موجز على موقع "إكس": "اعترضنا وتصدينا، معًا سننتصر".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل، مؤكدا التصدي لـ99% منها.

وأشار المتحدث إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية قليل جدا، مؤكدا "فشل إيران في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".

وأوضح أن "بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران"، منوها إلى أن "الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجوائنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق فى الأول من أبريل الجارى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.