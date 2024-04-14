الحرس الثوري الإيراني: أهداف الهجوم على إسرائيل تحققت بنجاح

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أحمد جودة - القاهرة - قال الحرس الثوري الإيراني إن أهداف الهجوم على إسرائيل تحققت بنجاح.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق فى الأول من أبريل الجارى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.