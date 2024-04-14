نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. العراق يعيد فتح مجاله الجوي أمام جميع الطائرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأحد، إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات.

وكان الحرس الثوري الإيراني، إعلن فجر الأحد عن مهاجمة إسرائيل ردا على هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق فى الأول من أبريل الجارى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.