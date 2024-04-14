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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | إسرائيل: حركة حماس ترفض وقف إطلاق النار في غزة، أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أن حركة حماس رفضت مقترح الهدنة في قطاع غزة الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي.

وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الإشارة إلى رفض حركة حماس أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، وأكد البيان أن إسرائيل ستستمر في تحقيق أهدافها في قطاع غزة "بكامل قوتها".

المفاوضات مع حركة حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، المسؤول عن المفاوضات مع حركة حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة، بأن الحركة الفلسطينية رفضت مقترح التهدئة الذي قدمته وساطة المفاوضات.

وأشار الموساد في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء نتنياهو اليوم الأحد إلى أن "رفض المقترح يكشف عن عدم رغبة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في التوصل إلى اتفاق إنساني أو استعادة الرهائن، ويظل يستغل التوتر مع إيران" مع سعيه إلى "تصعيد شامل في المنطقة".

وصرّحت حماس، يوم السبت الماضي، بتسلمها من وسطاء مصر وقطر ردًّا على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي.

وأكدت حماس تمسكها بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكنهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

"صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين"

حركة حماس أكدت استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين"، ينص مقترح الوسطاء على إطلاق سراح 42 محتجزًا في غزة مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 أسير فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميًا وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم.

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