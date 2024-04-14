العالم اليوم - إعادة فتح المجالين الجويين الإسرائيلي والأردني

انتم الان تتابعون خبر إعادة فتح المجالين الجويين الإسرائيلي والأردني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 08:22 صباحاً - أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 4:30 صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش، بعد هجوم نفذته إيران أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقالت سلطات المطارات الإسرائيلية إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية عودة مطار بن غوريون للعمل بعد إغلاقه الليلة الماضية إثر الهجوم الإيراني الذي استمر نحو 5 ساعات.

الأردن يعيد فتح مجاله الجوي

وفي عمان، قال التلفزيون الرسمي الأردني إن "الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطائرات".

وقال التلفزيون الأردني، اليوم الأحد، نقلا عن سلطات الطيران الأردنية إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أعلنت، مساء السبت، إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات بشكل مؤقت واحترازي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الهيئة قولها إنه "تقرر إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي، على مدى ساعات مقبلة، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".