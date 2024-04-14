جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الهجمات الإيرانية على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 08:29 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، بناءً على طلب إسرائيل، وذلك عقب الهجمات المُكثفة بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، التي أطلقتها إيران؛ ردًا على استهداف مبنى دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق.

وأطلقت إيران عشرات المُسيرات والصواريخ نحو إسرائيل، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الاحتلال، وكانت الانفجارات مرئية ومسموعة في السماء في عدة أماكن مع وصول الموجة الأولى من الهجوم إلى إسرائيل، بحسب الجارديان البريطانية.

ومن المُقرر، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن تعقد الجلسة الطارئة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت نيويورك.

وتأتي تلك الهجمات الإيرانية؛ ردًا على مقتل الجنرال محمد رضا زاهدي، وهو شخصية بارزة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في الأول من أبريل، في غارة على مبنى دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن الرد على الهجمات الإيرانية سيكون "غير مسبوق"، كما كشفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن العمل العسكري الإيراني، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق.