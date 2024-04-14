نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الأمريكية تعترض الهجمات الإيرانية.. التنسيق مع إسرائيل وتأكيد الدعم الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن بأن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل. وأكد على استعداد القوات الأمريكية لتقديم الدعم للدفاع عن إسرائيل وحماية قواتها وشركائها.

على الرغم من ذلك، أوضح أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران، ولكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل. كما ندد بالهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، داعيًا إياها لامتناع فورًا عن المزيد من الهجمات ونزع فتيل التصعيد.

وفي سياق متصل، طلب وزير الدفاع الأمريكي من نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، التنسيق لتبادل المعلومات والتحضير لأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جالانت أجرى اتصالًا مع نظيره الأمريكي بهدف تنسيق الرد على الهجوم الإيراني.

تأتي هذه التطورات بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردًا على الضربة الجوية التي استهدفت مبنى قنصليتها في دمشق بسوريا.