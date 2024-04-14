قادة مجموعة السبع يبحثون الهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم الأحد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 09:31 صباحاً - قالت مصادر في مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية إن إيطاليا دعت إلى اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع اليوم الأحد لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وسيتم إجراء مكالمة الفيديو في وقت مبكر من بعد الظهر بالتوقيت الأوروبي. وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

وأدان الرئيس الأميركي جو بايدن، الهجوم الإيراني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه أمن إسرائيل.

وقال بايدن في بيان، اليوم الأحد، إن إيران ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق، شنوا هجوما جويا غير مسبوق ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل، وإنني أدين هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة.

وأضاف: «بناءً على توجيهاتي، ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، قام الجيش الأميركي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي، وبفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة الاستثنائية التي يتمتع بها أفراد جنودنا.

وشنت إيران هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله، إن قواته أطلقت، أمس السبت، طائرات مسيرة وصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على «جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا».