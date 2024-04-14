البنتاجون: الجيش الأمريكي اعترض عددا من المسيرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 10:28 صباحاً - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الجيش الأمريكي اعترض عددا من المسيرات الإيرانية المتجه إلى إسرائيل، دون تحديد عددها ومناطق اعتراضها.

وأوضح المسئول الأمريكي - في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الهجمات الإيرانية.. مشيرا إلى أن فريق من مجلس الأمن القومي الأمريكي يواصل العمل على عدة مستويات مع شركائه في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد.