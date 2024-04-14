نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابت بشكل مباشر.. ماذا قال قائد الحرس الثوري الإيراني عن هجماته على إسرائيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إن الحرس الثوري الإيراني تلقى تقارير تظهر أن جزءًا من الأسلحة التي أطلقتها القوة باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الأحد، قال سلامي: “معلوماتنا عن جميع الضربات لم تكتمل بعد، ولكن فيما يتعلق بالجزء الذي لدينا من الضربات، فإن التقارير الدقيقة والموثقة والميدانية تشير إلى أن هذه العملية تمت بنجاح فاق التوقعات”.

وأضاف سلامي: “ أن الحرس الثوري الإيراني قادر على تنفيذ عملية كبيرة ضد إسرائيل، لكنه اختار عملية أكثر تقييدًا ​​ومحدودة لضرب الموارد الإسرائيلية التي استُخدمت في غارة جوية على قنصلية إيرانية في سوريا، في هذا الشهر، أسفرت عن مقتل عسكريين إيرانيين كبار القادة”.

ونصح قائد الحرس الثوري الإيراني النظام الإسرائيلي بالندم على أفعاله الماضية واستخلاص العبرة من الهجمات الإيرانية، مضيفا “أن أي رد فعل من إسرائيل على الهجمات الإيرانية الأخيرة سيقابل برد أقوى بكثير ”.

وتابع قوله، إيران دخلت مرحلة جديدة في مواجهتها مع إسرائيل، مؤكدًا:"أن إيران سترد من أراضيها على أي هجوم من جانب إسرائيل على المصالح والأصول الإيرانية والشخصيات والمواطنين الإيرانيين في أي جزء من العالم".