عاجل - تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel

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أحمد جودة - القاهرة - تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel.. أطلقت إيران أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، في الساعات الأخيرة من مساء السبت، وذلك بعد مقتل 7 إيرانيين يوم الاثنين الماضي، في ضربة جوية على السفارة الإيرانية في دمشق، وكان بينهم محمد رضا زاهدي القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني، وإليكم الآن عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel.

آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel

تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel

تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. آخر تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel.. وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في تغطية مباشر آخر تطورات والأحداث وكواليس ما يحدث على أرض الواقع بعد هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات من جميع الجهات وبمشاركة عدد من الدول، ونستعرض في إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة أبرز ما جاء من أحداث من بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل حتى هذه اللحظة.

أسامة كمال: هناك مفاوضات بشأن حرب إيرانية إسرائيلية - اضغط هـنـــا بسبب الهجوم الإيراني.. العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي - اضغط هـنـــا

بسبب الحرب الإيرانية.. نتنياهو وزوجته يحتميان بمنزل صديق به ملجأ مضاد للصواريخ - اضغط هـنـــا الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى - ا ضغط هـنـــا

علي خامنئي تعليقا على الهجوم على إسرائيل: ستتم معاقبة النظام الشرير - اضغط هـنـــا مصدر مصري للقاهرة الإخبارية: خلية أزمة تتابع تطورات الأوضاع بالمنطقة - اضغط هـنـــا

إعلام عبري: مقاتلات تعترض مسيرات إيرانية متجهة إلى إسرائيل في سوريا والأردن - اضغط هـنـــا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. دول عربية تغلق مجالها الجوي - اضغط هـنـــا

"عملية الوعد الحق".. آخر تطورات الأوضاع بين إسرائيل وإيران - اضغط هـنـــا 100 طائرة هجومية إيرانية تتجه نحو إسرائيل - اضغط هـنـــا

مصادر في جيش الاحتلال: سنرد على الهجوم الإيراني ونتوقع تبادل الضربات لعدة أيام - اضغط هـنـــا مسؤولون أمريكيون: نتوقع إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل - اضغط هـنـــا

مصر تصدر بيانًا بشأن التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل - اضغط هـنـــا صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن سماع أصوات انفجارات ضخمة - اضغط هـنـــا

اللقطات الأولى للمسيرات الإيرانية المتجهة نحو تل أبيب - اضغط هـنـــا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال اسرائيل - اضغط هـنـــا

إيران تنفي إغلاق المجال الجوي فوق طهران - اضغط هـنـــا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عقد اجتماعا لحكومة الحرب في تل أبيب - اضغط هـنـــا

آخرهم لبنان.. أبرز الدول التي أغلقت مجالها الجوي بسبب الهجمات الإيرانية - اضغط هـنـــا قصف تل أبيب..اجتماع الكابينت في غرفة تحت الأرض للرد على إيران - اضغط هـنـــا

إيران تحذر من فتح أجواء أي دولة أمام هجمات إسرائيلية عليها - اضغط هـنـــا بعد بدء التحرُّك الإيراني.. صواريخ باليستية وخلية أزمة في مصر وتأهب سوري - اضغط هـنـــا

مسؤول بهيئة الطيران المدني بالأردن.. غلق الأجواء قرار "تحوطي" - اضغط هـنـــا وكالة الأنباء الإيرانية: إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل - اضغط هـنـــا

التليفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ كروز وستصل إسرائيل في هذا الموعد - اضغط هـنـــا لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع بين إيران وإسرائيل - اضغط هـنـــا

تشديد الإجراءات الأمنية فوق سيناء ونويبع وشرم الشيخ والمناطق الحدودية - اضغط هـنـــا الخارجية البريطانية: ندعو إيران لوقف التصعيد الفوري.. ولا مصلحة لأحد - اضغط هـنـــا

مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الأردن والعراق ولبنان - اضغط هـنـــا بعثة إيران بالأمم المتحدة: الرد على هجوم إسرائيل على قنصليتنا بدمشق انتهى - اضغط هـنـــا

بايدن يلغي عطلته لمتابعة الهجوم الإيراني على إسرائيل - اضغط هـنـــا الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد الإيراني.. والحرس الثوري: استهدفنا أماكن محددة - اضغط هـنـــا

وزير النقل العراقي يعلن وقف الحركة بين ايران واسرائيل - اضغط هـنـــا إذاعة جيش الاحتلال: أمريكا وبريطانيا اعترضتا أكثر من 100 مسيّرة إيرانية - اضغط هـنـــا

خبير دولي حول الصراع الإيراني الإسرائيلي: مصر حذَّرت من ذلك قبل شهور - اضغط هـنـــا أول لقطات لرعب المستوطنين الإسرائيليين بعد إعلان إيران هجومها على إسرائيل - اضغط هـنـــا

القناة 12 الإسرائيلية: "الجيش ينفذ الآن هجوما واسعا في قلب لبنان" - اضغط هـنـــا بعثة إيران بالأمم المتحدة: انتهى الرد.. وتحذِّر إسرائيل من أي عمل جديد - اضغط هـنـــا

لبنان يعلن إغلاق مجاله الجوي مؤقتا - اضغط هـنـــا إسرائيل: هجوم إيران يستهدف هضبة ‎الجولان وقاعدة سلاح الجو في النقب - اضغط هـنـــا

مصدر إيراني: الأردن يصبح الهدف التالي حال أي تحرك لصالح إسرائيل - اضغط هـنـــا دوي صفارات إنذار وانفجارات في جميع أنحاء إسرائيل - اضغط هـنـــا

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تكشف عن كواليس الهجوم على العدوان الإسرائيلي - اضغط هـنــا العربية: انفجار صواريخ قرب جبل الشيخ من جهة مزارع شبعا بالحدود اللبنانية السورية - اضغط هـنـــا

الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لصواريخ أطلقت من إيران - اضغط هـنـــا إيران تدعو مواطنيها لتخزين المواد الغذائية للطوارئ - اضغط هـنـــا

صفارات الإنذار تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان بعد اعتراض صواريخ في السماء - اضغط هـنـــا إيران: الهجوم على مراحل وكل مرحلة أشد من سابقتها - اضغط هـنـــا

إيران وإسرائيل.. ننشر أبرز الطائرات الإيرانية المسيرة أكثرها فاعلية - اضغط هـنـــا كم تستغرق المسافة بين ايران واسرائيل؟ ومتى تصل الصواريخ؟ - اضغط هـنـــا

بايدن يؤكد دعمه الثابت لإسرائيل ضد الهجوم الإيراني - اضغط هـنـــا الخارجية الإيرانية: قواتنا مارست حقها في الدفاع عن النفس - اضغط هـنـــا

الحرس الثورى الإيراني: هاجمنا أهدافا عسكرية لجيش الاحتلال ونجحنا فى تدميرها - اضغط هـنـــا مسؤول أمريكي لـABC: إيران أطلقت دفعة جديدة من 70 صاروخا تجاه إسرائيل - اضغط هـنـــا

بريطانيا: طائراتنا ستعترض أي هجمات جوية في الشرق الأوسط - اضغط هـنـــا إسرائيل: إصابة مطار عسكري جراء الهجوم الإيراني - اضغط هـنـــا

احتجاز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب - اضغط هـنـــا الخارجية السعودية: ندعو أطراف الصراع إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب - اضغط هـنـــا

وسائل إعلام أمريكية: بايدن يتحدث هاتفيا الآن مع نتنياهو - اضغط هـنـــا الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل - اضغط هـنـــا

الاحتلال يعترف بإطلاق إيران 200 صاروخ باتجاه إسرائيل وإصابة مطار عسكرى - اضغط هـنـــا وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني - اضغط هـنـــا

من شارك إيران في الهجوم على إسرائيل؟.. طائرات مسيرة وصواريخ من 3 جبهات - اضغط هـنـــا انفجار طائرة مسيرة في سماء سوران في حدود محافظة أربيل بالعراق - اضغط هـنـــا

بعد طلب إسرائيلي.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد حول التصعيد في المنطقة - اضغط هـنـــا ترامب: الهجوم الإيراني يظهر ضعف أمريكا في عهد بايدن - اضغط هـنـــا

إطلاق سراح فريق عمل القاهرة الإخبارية بعد ساعة من احتجازه في تل أبيب - اضغط هـنـــا الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب - اضغط هـنـــا

إعلام إسرئيلي: الجيش يعتقد أن الهجوم الإيراني اليوم قد انتهى - اضغط هـنـــا بعد هجوم إيران.. إسرائيل تطلق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان - اضغط هـنـــا

بايدن يؤكد دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني - اضغط هـنـــا متحدث جيش الاحتلال: هجوم إيران لم يتسبب في أضرار كبيرة حتى الآن - اضغط هـنـــا

بعد هجوم إيران.. الاحتلال يعلن اعتراضه 10 صواريخ كروز خارج الأراضي الإسرائيلية - اضغط هـنـــا مشاهد لاعتراض صواريخ ومسيرات فوق المسجد الأقصى بالقدس - اضغط هـنـــا

طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في سماء مدينة القدس ومحيطها بعد ضربات إيران - اضغط هـنـــا إيران تطلق دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل.. ماذا يحدث الآن؟ - اضغط هـنـــا

إسرائيل تهدد إيران.. وطهران ترد بدفعتين صاروخيتين على تل أبيب - اضغط هـنـــا إعلام إسرائيلي: بايدن طالب نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني - اضغط هـنـــا

بعد هجوم إيران.. القناة 12 الإسرائيلية: عشرات المسيرات ما زالت في طريقها - اضغط هـنـــا "البنتاجون": فريق بايدن الأمني سيعمل مع الشركاء لتفادي التصعيد بالمنطقة - اضغط هـنـــا

لماذا اختارت إيران مهاجمة إسرائيل بالمسيرات؟.. صحيفة إسرائيلية تجيب - اضغط هـنـــا بعد هجوم إيران.. بايدن يتهم نتنياهو بمحاولة جر أمريكا إلى صراع واسع النطاق - اضغط هـنـــا

"نيويورك تايمز" تكشف عن حجم الخسائر التي لحقت بإسرائيل بعد هجوم إيران - اضغط هـنـــا "النواب الأمريكي": نقف مع إسرائيل وسنتواصل مع البيت الأبيض للرد على إيران - اضغط هـنـــا

مجلس النواب الأمريكي: استرضاء إدارة بايدن لـ إيران أدى إلى التطورات الرهيبة الحالية - اضغط هـنـــا مصـادر إسرائيلية: نصف مليار دولار تكلفة صواريخ الاعتراض خلال الساعات الأخيرة - اضغط هـنـــا

إعلام أمريكي: قلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران - اضغط هـنـــا بعد هجوم إيران.. إطلاق 30 صاروخا من لبنان على معسكر إسرائيلي في الجولان - اضغط هـنـــا

"إن بي سي": بايدن أعرب سرًا عن قلقه من أن نتنياهو يحاول جر واشنطن إلى صراع أوسع - اضغط هـنـــا بايدن: أدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني على إسرائيل - اضغط هـنـــا

أول رد فعل أمريكي على هجوم إيران على إسرائيل.. ماذا تحمل رسالة بايدن لـ نتنياهو؟ - اضغط هـنـــا ما السيناريوهات المحتملة بعد الهجمات الإيرانية على تل أبيب؟ - اضغط هـنـــا

بايدن يدافع عن إسرائيل بعد هجوم إيران.. ماذا فعلت أمريكا في المسيرات والصواريخ؟ - اضغط هـنـــا الصين تعلق رسميا على هجوم إيران.. وتوجه رسالة لـ الدول صاحبة النفوذ - اضغط هـنـــا

بايدن يحرج نتنياهو.. ويوجه رسالة لـ إسرائيل: أمريكا لن تشارك في أي عمليات ضد إيران - اضغط هـنـــا وزير الدفاع الأمريكي: لا نسعى لصراع مع إيران لكن لن نتردد في التحرك لحماية قواتنا - اضغط هـنـــا

إيران تحذر إسرائيل من أي تحرك عسكري: "سنرد" - اضغط هـنـــا طائرات الاحتلال تقصف أهدافا عسكرية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان - اضغط هـنـــا

هل ترد إسرائيل على الهجمات الإيرانية؟ - اضغط هـنـــا جيش الاحتلال: طائراتنا المقاتلة قصفت عددا من الهياكل التابعة لحزب الله في جنوب لبنان - اضغط هـنـــا

وزير الدفاع الإسرائيلي: تصدينا للموجة الأولى من الهجمات الإيرانية - اضغط هـنـــا حزب الله اللبناني يطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الجولان السوري - اضغط هـنـــا

بعد هجوم إيران.. نتنياهو: "اعترضنا وتصدينا ومعًا سننتصر" - اضغط هـنـــا إسرائيل: حماس رفضت مقترح اتفاق الرهائن الذي قدمه الوسطاء - اضغط هـنـــا

مسؤول إسرائيلي: إمكانية الرد على إيران تقلصت في ضوء نتيجة الهجوم والموقف الأمريكي - اضغط هـنـــا العراق يعيد فتح مجاله الجوي أمام جميع الطائرات - اضغط هـنـــا

Iran × Israel

مشاهدة بث مباشر أخر تطورات الأحداث بين إيران وإسرائيل لحظة بلحظة

كما تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، بث مباشر من عدد من القنوات الفضائية التي تهتم بالأحداث على مدار الساعة لعل أبرزها قناة القاهرة الإخبارية، التي تعرض الحدث على نطاق واسع، وقناة الجزيرة القطرية، وقناة سكاي نيوز عربية الإماراتية، وقناة العربية السعودية.

بث مباشر مشاهدة آخر تطورات الأحداث بين إيران وإسرائيل

بث مباشر قناة القاهرة الإخبارية

بث مباشر قناة الجزيرة

بث مباشر قناة سكاي نيوز عربية

بث مباشر قناة العربية

تغطية مباشرة إيران × إسرائيل.. تطورات الأحداث Live لحظة بلحظة Iran Vs Israel