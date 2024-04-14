نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلا " سيمون" في القدس.. تعرف علي مخبأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الفيلا الفاخرة في القدس، والتي تُعتبر مخبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، إلى الملياردير اليهودي سيمون فاليك، الذي يعد صديقًا مقربًا لنتنياهو.

ويتميز هذا المنزل بأنه مجهز بنظام مضاد للصواريخ، ولذلك اختاره نتنياهو كملجأ آمن خلال ليلة القصف الإيراني على الأراضي المحتلة. وفقًا لتقرير نشره الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس.

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صاحب الفيلا، سيمون فاليك، هو ملياردير يهودي يحمل الجنسية الأمريكية ويعتبر من أبرز أثرياء أمريكا المقربين من نتنياهو والداعمين له سياسيًا وماليًا.

وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي لمنزل صديقه اليهودي، حيث أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن نتنياهو وزوجته استقروا في فيلا سيمون فاليك في القدس بعد أحداث أكتوبر الماضي، وقد استمروا في الإقامة فيها طوال الأشهر الأولى من الحرب.

ووفقًا للتقرير، فقد اصطحب نتنياهو طباخه الشخصي إلى منزل صديقه، وهو خرق للتعليمات التي تنص على أن الطباخ يجب أن يكون موظفًا حكوميًا وليس موظفًا شخصيًا لأسرة نتنياهو.

وفقًا للقانون، لا يُسمح لموظف الدولة أو للشخص الذي يتلقى مدفوعات من الدولة بالعمل في منزل خاص.

تكشف الصحيفة العبرية أن فيلا "سيمون" مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وتم تجديدها منذ يوليو 2021. وعلى الرغم من ذلك، تم تجهيزها لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد تصاعد أحداث الحرب في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت "معاريف" أن سيمون فاليك، صديق نتنياهو هو عضو في إحدى أكبر العائلات الأمريكية الداعمة لمسيرة نتنياهو المهنية، وأحد المقربين من العائلة.

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ودللت الصحيفة على شدة ارتباط نتنياهو بصديقه، بأنه سبق في شهر يوليو 2019 استضاف نتيناهو بالمنزل في حفل عيد ميلاد نجله يائير نتنياهو، وبحسب عدة تقارير كان يقيم خلال الأشهر القليلة الماضية في شقة بفلوريدا مملوكة أيضًا لعائلة سيمون فاليك التي مولت حملة نتنياهو الإنتخابية.

وذكرت تقارير إخبارية أن الإخوة ليون وسيمون وجيروم فاليك، اشتروا بعد 11 سبتمبر 2001، «ديوتي فري أمريكاس»، وهي أكبر شبكة متاجر سوق حرة في الولايات المتحدة، ووالدتهم هي نيلي فاليك مديرة جمعية «أصدقاء الجيش الإسرائيلي» في نيويورك، وزوجة سيمون فاليك، هي يانا، مديرة شريكة بالتنظيم الصهيوني النسائي الدولي، أكبر مقدم خدمات غير حكومي في إسرائيل.