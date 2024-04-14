نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تحت مرمى الهجوم الإيراني.. ماذا يحدث في تل أبيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، دون تحديد طبيعة الأهداف المقصودة لهذه الطائرات داخل الأراضي الإسرائيلية.

200 طائرة

يصل عدد هذه الطائرات للتي شاركت في الهجوم إلى نحو 200 طائرة، فيما ذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصادر أخرى أشارت إلى إطلاق دفعات متتالية من الطائرات من قبل إيران.

وشملت هذه الموجات مناطق ميسان والناصرية وذي قار وديالى والسليمانية وواسط في العراق. وانطلقت هذه الطائرات والصواريخ من عدة مناطق إيرانية مختلفة.

هجوم سييراني

وتم تنفيذ هجوم سيبراني متزامن مع التحليقات المعادية، استهدف منظومة توزيع الطاقة في إسرائيل، مما أسفر عن وقوع بعض الأضرار في مناطق بتل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلية لمحاولات تشويش خلال الهجوم.

نوع المسيرات المستخدمة في الهجوم

واستخدمت إيران مسيرات في الهجوم الجوي من طراز "شاهد - 136"، الكشف عنها في عام 2020، والتي تتمتع بقدرة على التحليق المستمر لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة، وتستطيع قطع مسافات تصل إلى 2500 كيلومتر، كما يبلغ وزن الرأس الحربي الذي يحملها ما بين 40 إلى 50 كيلو جرامًا.

إغلاق الأجواء الإسرائيلية

أغلقت هيئة الطيران الإسرائيلية، المجال الجوي الإسرائيلي للرحلات الجوية، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت يوم 14 أبريل الحالي، نتيجة للهجمات الإيرانية.

أمن إسرائيل

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن القوي بأمن إسرائيل، وذلك في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر" في نفس اليوم.

أصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، بيانًا أكدت فيه أن الرئيس بايدن يتلقى معلومات منتظمة حول الوضع من فريق الأمن القومي التابع له.