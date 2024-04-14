العالم اليوم - إلغاء رحلات وتعديل المسارات.. هجوم إيران يربك شركات الطيران

انتم الان تتابعون خبر إلغاء رحلات وتعديل المسارات.. هجوم إيران يربك شركات الطيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 12:24 مساءً - أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد.

وألغت طيران الإمارات بعض رحلاتها بينما ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى تل أبيب وعمان اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان صادر عن شركة فلاي دبي الإماراتية أن "تأثرت بعض رحلاتنا بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة".

وفي أعقاب الهجوم، أغلقت دول من بينها لبنان والعراق والأردن المجالات الجوية بشكل مؤقت، لكنها أعلنت اليوم عن إعادة فتحها.

وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن العمليات عادت إلى طبيعتها اليوم الأحد بعد فتح إسرائيل لمجالها الجوي الساعة 7:30 صباحا (0430 بتوقيت غرينتش).

وذكرت إسرائيل أن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى مطار بن غوريون الدولي.

وقالت شركة طيران العال إنها استأنفت عملياتها و"تعمل لإعادة الاستقرار لجدول الرحلات في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "العال ستواصل العمل قدر استطاعتها للحفاظ على الجسر الجوي من وإلى إسرائيل".

وألغت الشركة 15 رحلة إلى أوروبا ودبي وموسكو كانت مقررة اليوم الأحد، مع إجبار رحلات أقلعت من بانكوك وبوكيت في تايلاند على العودة.

وقالت شركة أركياع للطيران إنها تعمل على تعديلات لجدول رحلاتها بعد أن أجلت مبدئيا رحلات متجهة إلى أثينا وميلانو وجنيف.

ووفقا لسلطات المطارات فقد شهدت رحلات أغلب الشركات الأجنبية تأخيرات بما في ذلك رحلات لشركة ويز إير إلى لندن وشركة إير إنديا إلى نيودلهي وشركة أيبيريا إلى مدريد وشركة إير فرانس إلى مارسيليا.

وتمكنت رحلات تسيرها العال إلى لندن وفرانكفورت وبرلين وبوخارست وأثينا وباريس وروما ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس ابابا من الإقلاع.

كما تعطلت الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

وأعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية في منشور على منصة إكس اليوم الأحد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة السويسرية المملوكة للخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) إن جميع طائراتها تتجنب المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، مما يتسبب في تأخير الرحلات الجوية من الهند وسنغافورة.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية في بيان إنها ألغت رحلة كانت مقررة أمس السبت من مدينة نيوارك إلى تل أبيب بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي الإسرائيلي.

ويونايتد إيرلاينز هي شركة الطيران الأميركية الكبرى الوحيدة التي استأنفت الرحلات إلى إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.