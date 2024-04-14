العالم اليوم - قصف إسرائيلي يستهدف موقعا لحزب الله في شرق لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 12:24 مساءً - استهدف قصف جوي إسرائيلي، يوم الأحد، موقعا لحزب الله في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، مع تصاعد التوتر إثر هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس: عن مصدر بحزب الله إن "الغارة الاسرائيلية استهدفت منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك ومبنى مؤلفا من طبقتين تابعا لحزب الله"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "غارة جوية معادية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته".

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله تنفيذ قصف بعشرات الصواريخ وعلى مرحلتين، استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

وأتى القصف الصاروخي للحزب ليل السبت الأحد تزامنا مع إطلاق إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه الجمهوريّة الإسلامية ضد الدولة العبرية، وجاء ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلن حزب الله ليل السبت الأحد استهداف ثكنة كيلع الواقعة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.