العالم اليوم - وزير خارجية إيران: أبلغنا أميركا أن هجماتنا ستكون محدودة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 02:26 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن أن هجمات إيران ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران اليوم الأحد، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس.

وأضاف عبد اللهيان أن طهران أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني: