العالم اليوم - وزير خارجية إيران: أبلغنا أميركا أن هجماتنا ستكون محدودة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 02:26 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن أن هجمات إيران ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران اليوم الأحد، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس.
وأضاف عبد اللهيان أن طهران أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجمات على إسرائيل
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني:
- أبلغنا واشطن ان الهجوم على إسرائيل سيكون محمدودا وبغرض الدفاع عن النفس.
- طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها ضد أي عدوان جديد.
- عمليتنا العسكرية استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35.
- هجوم إسرائيلي على قنصليتنا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية.
- تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ.
- كنا دقيقين جدا في الرد على إسرائيل.
- لا نبحث عن استهداف الأميركيين ولا القواعد الأميركية في المنطقة.
- إذا تم استهدافنا من القواعد الأميركية في دول المنطقة سنكون مضطرين لاستهدفها.
- بريطانيا وفرنسا عرقلتها صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا.
- عزوف مجلس الأمن عن اصدار بيان بشأن العدوان شجع نتنياهو على خرق القوانين.
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