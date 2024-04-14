العالم اليوم - لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 02:26 مساءً - قالت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، الأحد، إنها ستعلق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى غد الاثنين على الأقل في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت في بيان لوكالة رويترز أن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور.

وكانت الشركة قد قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في منطقة الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها كما اضطرت إلى تغيير مسارات بعض الرحلات الأخرى.