العالم اليوم - "نصائح هامة".. كيف يُمكنك الحصول على وظيفة جديدة؟

انتم الان تتابعون خبر "نصائح هامة".. كيف يُمكنك الحصول على وظيفة جديدة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 02:26 مساءً - واصلت الشركات في جميع أنحاء العالم تقليص حجمها بعد موجة التوظيف الزائد خلال وباء كورونا، لا سيما الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

أثناء فترة الوباء ومع الاندفاع الواسع على الخدمات عبر الإنترنت -في ظل التزام غالبية الناس بمنازلهم- توسعت شركات التكنولوجيا في توظيف العمالة؛ لتلبية الطلب المتزايد، وبعد انتهاء تلك المرحلة وجدت نفسها أمام كم هائل من الموظفين الجدد، لتشرع بعد ذلك في تقليصهم تدريجياً على مدى العامين الماضيين بشكل أساسي.

منذ بداية العام الجاري، تم تسريح أكثر من 57000 موظف على مستوى العالم، وفقًا لموقع Layoffs الذي يتتبع عمليات فصل الموظفين من شركات التكنولوجيا.

من "ألفابت" إلى "ميتا"، ومن "أمازون" إلى "مايكروسوفت".. تلقت شركات التكنولوجيا الكبرى ضربة قوية، حيث قامت ما يقرب من 230 شركة في الصناعة بخفض الوظائف هذا العام.

في سنغافورة وحدها، تم تسريح أكثر من 14500 شخص في العام 2023، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي المسجل في عام 2022، وفقًا للحكومة.

مع كل هذه التسريحات من العمل، هناك عديد من الأشخاص في السوق يسعون للحصول على دور جديد.

تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، نقل عن الخبيرة المهنية في LinkedIn، بوغا تشابريا، قولها إن تجربة التسريح من العمل هي تجربة عاطفية للغاية، فمن السهل أن تشعر بالضياع بعد وقوع الحادث، ولذلك من المهم أن تأخذ وقتاً للتفكير والتوصل إلى خطة لكيفية المضي قدماً في اتجاه تعويض العمل.

ورصدت في هذا السياق خمس نصائح أساسية يُمكن اتباعها للحصول على وظيفة جديدة بعد التسريح، على النحو التالي:

استثمر في مجتمعك: ثمة عديد من التحديات بعد التسريع من العمل.. من المهم أن تركز في هذا السياق على تقوية شبكتك.. ابق على اتصال مع زملائك في منصبك السابق، وبالإضافة إلى ذلك، تقترح حضور فعاليات في الصناعة والتواصل مع معارفك في الشركات التي ترغب في العمل بها. رفع مستوى تواجدك على الإنترنت: من الضروري استغلال هذا الوقت بحكمة للنمو على المستوى المهني.. من المهم أيضًا إظهار مدى تقدمك.. وتنصح بمشاركة المحتوى عبر الإنترنت حول معرفتك المهنية أو خبرتك العملية السابقة أو طموحاتك المهنية المستقبلية. تملك الفجوة المهنية الخاصة بك: يُنظر إلى فترات الراحة المهنية أيضًا على أنها شيء طبيعي جدًا بالنسبة للمحترفين.. فقط كن صادقاً وشفافاً بشأن هذا الأمر.. ويُقترح التحدث عن كيفية استخدامك للوقت لصالحك، سواء استثمرت في بناء مهارات جديدة، أو التحقت ببعض الدورات التعليمية أو قمت ببعض الأعمال الحرة. لا تنتقد مكان عملك السابق

أسباب موجات التسريح

الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة حنان رمسيس، تقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن:

الفترات الأخيرة شهدت عدة أزمات اقتصادية لا تنتهي تعرضت لها معظم الدول حول العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على أثر الأزمات الجيوسياسية الحاضرة بقوة في عديد من المناطق، وحظر التعامل مع دول دون دول أخرى مثلما يحدث بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

جميع تلك العوامل أثرت بدورها على أسواق العمل، وضغطت على الشركات، الأمر الذي أسهم في توقف كثير من الشركات عن استقبال موظفين جدد، مع البدء في موجات التسريح.

تركز العمالة داخل الدولة ذات طبيعة سكانية عالية وبالتزامن مع التطور الصناعي الجديد والذكاء الاصطناعي، بدأت عمليات الاستغناء عن العاملين واستخدام بدائل ممثلة في التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف، بهدف خفض التكلفة وخفض عديد من الوظائف.

تسبب ذلك في معاناة واسعة مع بداية الثورة التكنولوجية الجديدة (ثورة الذكاء الاصطناعي) ووسط توقع باختفاء وظائف معينة وظهور وظائف بديلة.

تضاف إلى تلك العوامل ما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، ضمن سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها غالبية البنوك المركزية الكبرى لكبح جماح التضخم، وأثر ذلك على الشركات في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض.

نصائح لاستكشاف فرص مناسبة

ومع وجود أعداد كبيرة خارج سوق العمل ممن تعرضوا لعمليات التسريح، استعرضت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، عدداً من النصائح الخاصة لاستكشاف فرص عمل بديلة أو جديدة في ضوء تلك التطورات؛ أهمها استكشاف الفرص المواتية داخل أسواق العمل، وتطوير المهارات للتجاوب مع تلك الفرص بشكل أوسع، مع قياس دقيق لاحتياجات العمل في مختلف الأنشطة، وتحسين المهارات للتماشي مع تلك الاحتياجات.

وشددت على أهمية استيفاء متطلبات سوق العمل كافة مع التحديات الكبيرة التي تفرض نفسها على السوق في الفترة الحالية، موضحة أن ثمة مشواراً طويلاً في رحلة استقرار سوق العمل، لحين اتضاح الرؤية واستقرار العالم سياسياً ومن ثم انعكاسه اقتصادياً.

أهم النصائح

ويُمكن تلخيص تلك النصائح في عدد من النقاط الأساسية، على النحو التالي:

حدد أهدافك المهنية.

حدث سيرتك الذاتية.

البحث عن الوظائف بشكل نشط باستخدم مواقع البحث عن العمل عبر الإنترنت، والاشتراك في قوائم بريدية لتلقي إشعارات بالوظائف الجديدة.

الاستعداد لمقابلات العمل.

الاستفادة من شبكة العلاقات الاجتماعية.

عدم الاستسلام للإحباط.

قدم على الوظائف بشكل استراتيجي: لا تقدم على الوظائف بشكل عشوائي، بل اختر وظائف تناسب مهاراتك وخبراتك.

تطوير مهاراتك.

احتياجات سوق العمل

اتفق معها المدير التنفيذي لمكتب شركة فيرجن انترناشيونال ماركتس بالقاهرة، أحمد معطي، فيما يخص أهمية تكوين نظرة شاملة لاحتياجات سوق العمل للتماشي مع المتغيرات والتوافق معها، أثناء مرحلة البحث عن وظيفة جديدة في ضوء موجات التسريح الأخيرة التي تعرضت لها كثير من القطاعات.

وأضاف: أبرز النصائح التي يمكن تقديمها في هذا السياق ضرورة التهيئة النفسية في البداية لطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة الأخيرة والتسريحات في عديد من الوظائف لاسيما مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (وهو ما يتماشى مع حديث الخبيرة المهنية في LinkedIn، بوجا تشابريا، التي نبهت إلى الآثار النفسية لعمليات التسريح وأهمية التعامل معها).

كما شدد كذلك على أهمية البحث الدائم عن الشركات العاملة في نفس القطاع الحالي للوظيفة التي تشغلها، بهدف خلق مزيد من البدائل في حالة التعرض لمثل هذه المواقف الخاصة بالابتعاد عن مهامك الحالية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنويع استثماراتك أثناء عملك وخلق دخل إضافي جديد سواء عبر الإنترنت أو خلافه؛ لضمان استمراريته.

وأوضح معطي أن من ضمن النصائح الهامة التي يمكن تقديمها في هذا السياق أيضاً ما يرتبط بضرورة العمل على رفع وتطوير المهارات العلمية والعملية بصورة مستمرة تواكب مختلف المتغيرات المحيطة لطبيعة بيئة عملك، مع زيادة دائرة العلاقات الخاصة بك في نفس قطاعك العملي.