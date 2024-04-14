العالم اليوم - تحريك ناقلة غاز جانحة في خليج العقبة إلى ميناء مصري

انتم الان تتابعون خبر تحريك ناقلة غاز جانحة في خليج العقبة إلى ميناء مصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 03:24 مساءً - قال مصدران في المحميات الطبيعية بجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، لوكالة رويترز، إن ناقلة للغاز الطبيعي ترفع علم ليبيريا جنحت في خليج العقبة يوم الجمعة تم نقلها بعيدا.

وقال أحدهما إن السفينة التي تدعى "كلوديا جاس" نُقلت إلى ميناء شرم الشيخ. وذكر المصدران أن الناقلة كانت فارغة وتعرضت لعطل في المحرك.

وقالت وزارة البيئة المصرية، الأحد، إن حالة طوارئ بيئية فرضت في منطقة جنوب سيناء تحسبا لأي تلوث أو تسرب من السفينة الجانحة.

وأوضح البيان أن جهاز شئون البيئة تلقى بلاغا عن وجود شحط لمركب غاز علي شعب "رأس نصراني" بمدخل خليج العقبة، وأن الرئيس التنفيذي للجهاز علي أبو سنة قام بتفقد الحادث ومتابعة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة.