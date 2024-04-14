العالم اليوم - "مجلس الحرب" الإسرائيلي يبحث الرد على الهجوم الإيراني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 03:24 مساءً - يبحث مجلس الحرب الإسرائيلي، يوم الأحد، تقييم الموقف بعد الهجوم الإيراني على البلاد بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية والرد على إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إحباط الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وقال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس "سنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا".

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد الخيارات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم الأحد، إن الغالبية العظمى من الصواريخ تم اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار.