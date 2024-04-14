بابا الفاتيكان: أوقفوا أي عمل يغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 05:29 مساءً - حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زعماء المنطقة على تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، ودعا جميع الدول إلى “الوقوف إلى جانب السلام”.

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد: 'أوجه نداء صادقا لوقف أي عمل قد يغذي دوامة من العنف، مع خطر جر الشرق الأوسط إلى صراع أكبر'.

وأضاف 'لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخرين، لا مزيد من الحرب، لا مزيد من الهجمات، لا مزيد من العنف، نعم للحوار ونعم للسلام'.

ودعا فرانسيس أيضًا إلى حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين.