العالم اليوم - إيران في الأمم المتحدة: لم يكن لدينا خيار آخر     

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 01:33 صباحاً - قال سفير طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت الأحد غداة الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل، إن إيران "لم يكن أمامها خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وأضاف "لقد فشل مجلس الأمن في تأدية واجبه بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين" من خلال عدم إدانته الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، مشيرا إلى أنه "في ظل هذه الظروف، لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وأكد أن طهران لا تريد التصعيد لكنها سترد على "أي تهديد أو عدوان".

وقال إرافاني: "العمليات التي شنتها إيران تعبر عن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأضاف خلال كلمته: "استمرار إسرائيل في ارتكاب الفظائع يشكل تهديدا فعليا للسلم والأمن في المنطقة".

كما أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران ستستخدم "حقها في الرد المتناسب"، إذا بدأت أميركا عمليات عسكرية ضدها.