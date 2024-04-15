رئيس لجنة الأمن في الكنيست: الاستسلام لإيران ليس خيارا وسيكون رد الفعل مختلفا ومؤلما

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس لجنة الأمن في الكنيست، إن الاستسلام لإيران ليس خيارا وسيكون رد الفعل مختلفا ومؤلما.

و وصف المندوب الإسرائيلي إيران بأنها دولة قراصنة تهدد التجارة البحرية العالمية.

وأضاف المندوب الإسرائيلي، أن النظام الإيراني يتصرف كـ "نظام نازي" ينشر الموت والدمار في كل مكان.

وأشار إلى أن إيران ظلت تنتهك قرارات الأمم المتحدة منذ سنوات ويجب إيقافها عند حدها.

وأكد المندوب الإسرائيلي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإيرانية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة تطورات هجوم إيران على إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».